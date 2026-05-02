前編では有力種牡馬産駒の2歳馬について聞いてきたが、それ以外も多士済々のラインナップ。後編では、活躍馬の下、外国種牡馬の産駒、芝の王道やダート三冠路線での活躍を目指す2歳馬について、現時点での進捗や期待度を同クラブの西村さんに伺った。ガイアフォース、ゴンバデカーブース半弟の期待度は？――後編では活躍馬の下からお伺いできればと思います。ツリートッパー（牡馬/父：ドレフォン、母：ナターレ/鹿戸厩舎）は、息