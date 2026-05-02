脚本家の三谷幸喜氏と安住紳一郎アナウンサーが司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）が２日、放送され、虫垂炎手術のため休養していた元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏がコメンテーターとして復帰した。この日の番組冒頭、安住アナが「コメンテーターの菊間さんですが、２週間ほどお仕事をお休みしてたんですけれども、今日からメディアの仕事も元に戻るということで。