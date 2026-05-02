弁護士・菊間千乃氏（54）が2日、自身のインスタグラムを更新。テレビ出演の復帰を報告した。【写真】夕日の写真で…菊間千乃、虫垂炎で緊急手術していた菊間氏は「皆さま、ご心配を頂きまして、ありがとうございます。無事に退院して、今週半ばから弁護士業は再開しております」と報告。「本日はこれからNキャス@TBSです。よろしくお願いします」と結んだ。菊間氏は4月21日、虫垂炎で、緊急手術を受けていたことを報告。同