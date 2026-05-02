菊間千乃氏、テレビ出演復帰 緊急手術していた「無事に退院して…」
弁護士・菊間千乃氏（54）が2日、自身のインスタグラムを更新。テレビ出演の復帰を報告した。
【写真】夕日の写真で…菊間千乃、虫垂炎で緊急手術していた
菊間氏は「皆さま、ご心配を頂きまして、ありがとうございます。無事に退院して、今週半ばから弁護士業は再開しております」と報告。「本日はこれからNキャス@TBSです。よろしくお願いします」と結んだ。
菊間氏は4月21日、虫垂炎で、緊急手術を受けていたことを報告。同日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）を休演していた。
菊間氏は1972年3月5日生まれ。1995年、フジテレビに入社し、バラエティーや情報・スポーツ番組など数多く担当した。2005年大宮法科大学院大学に入学、07年司法試験の勉強に専念する為、フジテレビを退社した。09年大宮法科大学院大学修了し、2010年司法試験合格し、第64期司法修習を経て弁護士になる。11年弁護士法人松尾総合法律事務所に入所。紛争解決、一般企業法務、コーポレートガバナンス等の分野を中心に幅広く手がけている。
【写真】夕日の写真で…菊間千乃、虫垂炎で緊急手術していた
菊間氏は「皆さま、ご心配を頂きまして、ありがとうございます。無事に退院して、今週半ばから弁護士業は再開しております」と報告。「本日はこれからNキャス@TBSです。よろしくお願いします」と結んだ。
菊間氏は4月21日、虫垂炎で、緊急手術を受けていたことを報告。同日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）を休演していた。