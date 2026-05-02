プロボクシングＷＢＣ世界バンタム級チャンピオンの井上拓真（大橋）が２日、初防衛に成功した。日本男子初の５階級制覇に挑んだＷＢＣ世界同級４位の井岡一翔（志成）に３―０の大差判定で勝利。ミニマム級からスーパーフライ級までの４階級で世界王座を獲得したレジェンドから、ベルトを守った。拓真の勝利に、次期挑戦権を持つ同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、ひっそり反応。自身のＸとインスタグラムのプロフィ