◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトーDeNA(2日、神宮球場)初回から得点圏にランナーを背負うなど、度々ピンチを招くも無失点にしのぐ粘投が続いていた先発・入江大生投手。5回に迎えた2アウト満塁の好機で打席に向かうと、自らを援護する先制の2点タイムリー2塁打を放ちました。初回には先頭からの連打を浴び、無死1、2塁のピンチ。それでも後続を打ち取り無失点の立ち上がりとします。2回は三者凡退に抑えるも、3回以降は2イニング連