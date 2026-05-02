気象庁によりますと、東日本から西日本では、３日から４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。 【画像を見る】７日（木）にかけて３時間ごとの雨風シミュレーション ［気象概況］華中の前線を伴う低気圧が、３日から４日にかけて日本海を東北東進し、前線が東日本から南西諸島を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿っ