[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節](長野U)※18:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 1 田尻健DF 3 冨田康平DF 13 附木雄也DF 24 渡邉禅DF 25 田中康介MF 6 長谷川隼MF 8 近藤貴司MF 30 野嶋圭人MF 46 古賀俊太郎FW 11 進昂平FW 18 吉澤柊控えGK 21 中野小次郎DF 4 行徳瑛DF 7 大野佑哉MF 5 長谷川雄志MF 10 山中麗央MF 15 樋口叶MF 22 吉田桂介MF 28 藤川虎太朗FW 9 大崎舜監督小林伸二[藤枝M