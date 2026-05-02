『僕のヒーローアカデミア』アニメ化10周年記念プロジェクトの新企画、原作者・堀越耕平描き下ろし漫画アニメ化の第2弾として、特別短編アニメ『I am a hero too』が今夏公開されることが決まった。【写真】福岡三越で「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」開催へ堀越による人気漫画『僕のヒーローアカデミア』は、“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称“デク