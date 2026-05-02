■全国の3日（日）の天気高気圧は東へ離れ、西から前線を伴った低気圧が近づくでしょう。天気は早くも下り坂に向かいそうです。西日本では昼前後から雨の降り出す所が多く、雷を伴って非常に激しく降る所があるでしょう。大雨となる所があり、土砂災害などに十分注意が必要です。東日本や北日本も、夕方以降はしだいに雨が降り出しそうです。お出かけは雨具をお持ちください。最高気温は、西・東日本で20℃〜25℃くらいの所が多い