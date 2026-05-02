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■全国の3日（日）の天気
高気圧は東へ離れ、西から前線を伴った低気圧が近づくでしょう。天気は早くも下り坂に向かいそうです。

西日本では昼前後から雨の降り出す所が多く、雷を伴って非常に激しく降る所があるでしょう。大雨となる所があり、土砂災害などに十分注意が必要です。

東日本や北日本も、夕方以降はしだいに雨が降り出しそうです。お出かけは雨具をお持ちください。

最高気温は、西・東日本で20℃〜25℃くらいの所が多いでしょう。

【予想最低気温】（前日差）
札幌 7℃　　　（−3　平年並み）
仙台10℃　　　（−2　5月上旬）
新潟11℃　　　（±0　平年並み）
東京都心15℃　（＋3　5月中旬）
名古屋15℃　　（＋2　5月中旬）
大阪16℃　　　（＋3　5月中旬）
広島16℃　　　（＋6　5月下旬）
高知15℃　　　（＋4　5月中旬）
福岡17℃　　　（＋3　5月下旬）
鹿児島16℃　　（＋2　平年並み）
那覇22℃　　　（＋5　5月中旬）

【予想最高気温】（前日差）
札幌17℃　　　（＋3　5月中旬）
仙台21℃　　　（−1　5月下旬）
新潟24℃　　　（＋6　6月上旬）
東京都心25℃　（−2　5月下旬）
名古屋24℃　　（−1　5月中旬）
大阪25℃　　　（＋1　5月中旬）
広島19℃　　　（−4　4月中旬）
高知23℃　　　（−3　4月下旬）
福岡21℃　　　（−4　4月下旬）
鹿児島24℃　　（±0　5月上旬）
那覇28℃　　　（＋2　5月下旬）

■全国の週間予報
4日は、朝にかけて広く雨が降り、大雨となる所があるでしょう。風も強まり、荒れた天気になりそうです。

北日本や日本海側は、午後も雨や雷雨の所があるでしょう。5日以降は、晴れる日が続き、各地で行楽日和になりそうです。

9日は、西日本では雨の所が多くなるでしょう。沖縄では、4日以降、雨や曇りの日が続き、すっきりしない天気になりそうです。