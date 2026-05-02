■全国の3日（日）の天気

高気圧は東へ離れ、西から前線を伴った低気圧が近づくでしょう。天気は早くも下り坂に向かいそうです。

西日本では昼前後から雨の降り出す所が多く、雷を伴って非常に激しく降る所があるでしょう。大雨となる所があり、土砂災害などに十分注意が必要です。

東日本や北日本も、夕方以降はしだいに雨が降り出しそうです。お出かけは雨具をお持ちください。

最高気温は、西・東日本で20℃〜25℃くらいの所が多いでしょう。

【予想最低気温】（前日差）

札幌 7℃ （−3 平年並み）

仙台10℃ （−2 5月上旬）

新潟11℃ （±0 平年並み）

東京都心15℃ （＋3 5月中旬）

名古屋15℃ （＋2 5月中旬）

大阪16℃ （＋3 5月中旬）

広島16℃ （＋6 5月下旬）

高知15℃ （＋4 5月中旬）

福岡17℃ （＋3 5月下旬）

鹿児島16℃ （＋2 平年並み）

那覇22℃ （＋5 5月中旬）

【予想最高気温】（前日差）

札幌17℃ （＋3 5月中旬）

仙台21℃ （−1 5月下旬）

新潟24℃ （＋6 6月上旬）

東京都心25℃ （−2 5月下旬）

名古屋24℃ （−1 5月中旬）

大阪25℃ （＋1 5月中旬）

広島19℃ （−4 4月中旬）

高知23℃ （−3 4月下旬）

福岡21℃ （−4 4月下旬）

鹿児島24℃ （±0 5月上旬）

那覇28℃ （＋2 5月下旬）

■全国の週間予報

4日は、朝にかけて広く雨が降り、大雨となる所があるでしょう。風も強まり、荒れた天気になりそうです。

北日本や日本海側は、午後も雨や雷雨の所があるでしょう。5日以降は、晴れる日が続き、各地で行楽日和になりそうです。

9日は、西日本では雨の所が多くなるでしょう。沖縄では、4日以降、雨や曇りの日が続き、すっきりしない天気になりそうです。