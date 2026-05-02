◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）悪天候による３日間短縮競技となった第２ラウンドが行われ、ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が２位で出て６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算１２アンダー単独トップに浮上した。プロ２年目の平塚新夢（あむ、Ｋｎｏｍａｋ）、ツアー１勝の天本ハルカ（明治安田）が１０アンダー