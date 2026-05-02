◇プロ野球セ・リーグ 中日4−0広島(2日、マツダスタジアム)前日は7得点を奪い、中日とのカード初戦を制した広島。先発のターノック投手は、4回の1アウト1、2塁のピンチを迎えるも得点は許さず。5回無失点でリリーフ陣に託します。試合は両チーム得点のないまま7回表へ。この回から広島は3番手で齊藤汰直投手が登板。1アウトから8番田中幹也選手をセンターへの飛球に打ち取ったかに思われましたが、センタ−のドラフト1位ルーキー