韓国のダンスボーカルグループ・EXOが開催しているワールドツアーより、日本公演のファイナルとなる千葉公演の模様が、WOWOWで独占生中継されることが決定した。【写真】『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に出演したEXO（スホ、カイ、チャンヨル）放送されるのは、日本ツアー『EXO PLANET #6 - EXhOrizon in JAPAN』の最終公演。7月12日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで行われるライブの模様が、同日午後5時から生中継される。今