「ボクシング・ＷＢＯアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ」（２日・東京ドーム）井上尚弥と中谷潤人が激突する世紀の特大興行「ＴＨＥＤＡＹ」の第１試合、見応え十分のタイトルマッチで幕を開けた。王者・富岡浩介（２３）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝が判定ドローで、アマ６冠でプロ転向６戦目の挑戦者・田中将吾（２４）＝大橋＝から初防衛に成功した。試合終了時に５〜６割ほどの入りだったファンを盛り上げた。序盤