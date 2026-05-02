米捜査当局が公表した、コール・トーマス・アレン容疑者の自撮り写真（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会での暗殺未遂事件から2日で1週間となった。容疑者の男が逮捕、訴追されたが、インターネットでは「やらせ」との陰謀論が拡散。生成人工知能（AI）で作成した容疑者の画像や動画と共に、偽の情報も広まっている。「今夜、何発かの銃弾が飛び交うでしょう」。