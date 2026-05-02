ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の堀夏喜（２８）が２日、都内で行われた「１ｓｔ写真集『ＬＩＶＩＮＧＦＯＲ』刊行記念イベント」に出席した。念願の１ｓｔ写真集の舞台はフランス・パリだ。「暮らすように過ごす」をテーマにスタッフらと共同生活を行いながら全編ノーメイクで撮影。リアルな堀の素顔を収めた。書籍を手に取った堀は夢心地だ。「写真集について考えている時間も好きだったので、とうと