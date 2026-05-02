【モデルプレス＝2026/05/02】モデルの森絵里香（44）が5月2日、自身のInstagramを通じて妊娠を発表した。【写真】44歳モデル、安産御守持った妊娠報告ショット◆森絵里香、妊娠を報告森は「今年も無事、健康に誕生日を迎えることができました いつも支えてくれる優しい夫や、温かい家族 応援してくださる皆さまのお陰です ありがとうございます」と誕生日を迎えたことを報告。そして「そして今日はご報告があります」と前置きし「