国内外で絶大な人気を誇る岩明均氏の漫画「寄生獣」の歩みを辿る過去最大規模の原画展「寄生獣展」が６月６日から神奈川県横浜市の「ＹＯＫＯＨＡＭＡＣＯＡＳＴ」で開催される。目玉は、岩明氏によって精緻に描き込まれた４００点以上の「生原画」。連載当時の生の原稿を通じ、作品の圧倒的な熱量と世界観を再体験できる。会場では、開催を記念した限定グッズも多数用意。ハズレなしの「寄生獣展展くじ」をはじめ、劇中に