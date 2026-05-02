[5.2 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](鳴門大塚)※14:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 1 永石拓海DF 3 山田奈央DF 20 松田佳大DF 44 山口竜弥MF 6 鹿沼直生MF 7 児玉駿斗MF 8 岩尾憲MF 24 高田颯也MF 42 高木友也FW 14 梶谷政仁FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク控えGK 31 長谷川徹DF 22 柳澤亘DF 97 モヨマルコム強志MF 10 杉本太郎MF 55 重廣卓也MF 69 福田武玖MF 77 ターレスFW 9