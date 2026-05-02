171が新作EP『音楽 青春 LOVE』のリリースを発表。それに先駆け、5月13日に収録曲「音楽やろうよ！」が配信リリースされることも決定した。メジャーデビューアルバム『HELLO!』以来約半年ぶりとなる本作EPは、171の恒例となっている3曲入りEP形式で、6月24日にデジタルリリース、7月3日にはパッケージ版が発売となる。EP収録タイトルは「音楽やろうよ！」、「青春のウソホント」、「love」という3曲。それぞれのキーワードを並べ『