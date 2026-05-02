171、メジャーデビュー後初となる新EP『音楽 青春 LOVE』リリース決定＋「音楽やろうよ！」先行配信
171が新作EP『音楽 青春 LOVE』のリリースを発表。それに先駆け、5月13日に収録曲「音楽やろうよ！」が配信リリースされることも決定した。
メジャーデビューアルバム『HELLO!』以来約半年ぶりとなる本作EPは、171の恒例となっている3曲入りEP形式で、6月24日にデジタルリリース、7月3日にはパッケージ版が発売となる。
EP収録タイトルは「音楽やろうよ！」、「青春のウソホント」、「love」という3曲。それぞれのキーワードを並べ『音楽 青春 LOVE』というタイトルが冠された。真っ直ぐなテーマが並んだ本作に対して田村(G, Vo)は、 「171としての個性に揺るがない自信を持てたからこそ、『音楽 青春 LOVE』というド直球のテーマを歌えるようになりました。」とコメントをしている。
このEP『音楽 青春 LOVE』リリースに先駆け、＜vs171ツアー 2026＞直前となる5月13日にリリースされるのは、メンバーが度々インタビューなどで口にしていた「もっと気軽に楽器、音楽に触れて欲しい」という想いがストレートにタイトルに冠された「音楽やろうよ！」。彼らなりの”音楽”への愛情やリスペクトが詰まった、これまでのバンドの活動の総決算と言える楽曲になっている。
7月3日から全国5ヶ所で開催される＜171 音楽 青春 LOVE ワンマンツアー＞に合わせてリリースされるパッケージ版は、ライブ会場とVICTOR ONLINE STORE、そしてタワーレコードでの限定販売となっている。ライブ会場とVICTOR ONLINE STOREでは、CDにオリジナル冊子『BANDやろうよ！』を付属したスペシャルセット、タワーレコードではCD単体での販売となり、それぞれに異なる特典も用意されている。各内容については後日発表とのこと。
171は今後、5月4日に大阪で開催される＜OTODAMA’26＞、翌5月5日には東京での＜VIVA LA ROCK 2026＞への出演への出演を控えている。
■配信シングル「音楽やろうよ！」
2026年5月13日(水)リリース
Pre-add/Pre-save：https://171.lnk.to/Letsmakemusic
■EP『音楽 青春 LOVE』
配信リリース：2026年6月24日
パッケージリリース：2026年7月3日 *ライブ会場、VICTOR ONLINE STORE、タワーレコード限定販売
・ライブ会場＆VICTOR ONLINE STORE限定セット：2,500円（税込） ＊CD＋オリジナル冊子「BANDやろうよ！」
・タワーレコード（CDのみ）：1,650円（税込）
https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/171/music-youth-love.html
＜収録曲＞
音楽やろうよ！
青春のウソホント
love
■対バンツアー＜vs171ツアー 2026＞
5月17日（日）大阪・⼼斎橋SUNHALL
open17:15 / start18:00
［GUEST］THE BACK HORN
INFO：清⽔⾳泉
http://www.shimizuonsen.com
5月20日（水）東京・新宿LOFT
open18:15 / start19:00
［GUEST］後日発表
INFO：HOT STUFF PROMOTION
https://www.red-hot.ne.jp
■TICKET
⽴⾒通常チケット \4,500（ドリンク代別）
⽴⾒学割チケット \3,500（ドリンク代別）
https://tix.to/171_tour2026
■ワンマンツアー＜171 音楽 青春 LOVE ワンマンツアー＞
2026年
7月03日（金）大阪・246 LIVEHOUSE GABU
open18:15 / start19:00
INFO：清⽔⾳泉
http://www.shimizuonsen.com
7月10日（金）東京・恵⽐寿LIQUIDROOM
open18:00 / start19:00
INFO：HOT STUFF PROMOTION
https://www.red-hot.ne.jp
7月18日（土）名古屋・ NAGOYA JAMMIN’
open17:15 / start18:00
INFO：JAILHOUSE
http://www.jailhouse.jp
7月25日（土）神戸・VARIT.
open17:30 / start18:00
INFO：清⽔⾳泉
http://www.shimizuonsen.com
7月26日（日）京都・磔磔
open16:30 / start17:00
INFO：清⽔⾳泉
http://www.shimizuonsen.com
■TICKET
⽴⾒通常チケット \4,500（ドリンク代別）
⽴⾒学割チケット \3,500（ドリンク代別）
＜プレオーダー＞
受付期間：4月24日（金）18:00〜 5月6日（水・祝）23:59
受付URL：https://eplus.jp/inaichiband/
■171 presents＜現在地フェス 2026＞
日程：2026年8月16日（日）
会場：Live House Anima / Live House Pangea
出演者
171 / エダワカレ / お先真っ暗 / 神々のゴライコーズ / 降之⿃ / SYAYOS / 衝動⾰命 / DNA GAINZ / 東京パピーズ / バイセーシ / フリージアン / Hue’s / Jose / muk / mogari / 弱⾍倶楽部 / ヨークシン
■TICKET
⽴⾒通常チケット \5,500（ドリンク代別）
⽴⾒学割チケット \4,500（ドリンク代別）
＜オフィシャル先⾏＞
受付期間：5月6日（⽔‧祝）23:59まで
https://eplus.jp/genzaichi-fes2026-hp/
関連リンク
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