異彩を放つブロンドの五輪メダリストが登場！メンタルとの向き合い方から「集大成」と語る次の五輪への想いまで明かした。試合当日をいかにご機嫌な状態で迎えられるかということは意識するようになりました。結果的に試合のパフォーマンスにも直結することに気がついて。短期的にも長期的にも、ご機嫌でいることを大切に…--フェンシング漬けの日々に限界がやってきて、身体にも影響が出始め、休息すること、切り替えることの大切