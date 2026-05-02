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トロント・ラプターズ vs クリーブランド・キャバリアーズ 日付：2026年5月2日（土） 開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto） 最終スコア：トロント・ラプターズ 112 - 110 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのトロント・ラプターズ対クリーブランド・キャバリアーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォータ