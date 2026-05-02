ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１日（日本時間２日）に敵地ミネアポリスでのツインズ戦に「４番・三塁」で先発出場し、４回に６試合ぶりの一発となる６号、５回に７号２ランとメジャー移籍後初の２打席連続本塁打を放った。１本目は２―２の４回先頭だった。右腕ウッズリチャードソンのカウント３―１からの５球目、外角の８５マイル（約１３６・８キロ）のスライダーを一瞬、間を置いてフルスイング。角度２９度、