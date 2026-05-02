元dancyu編集長・植野広生がゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。今回のゲストは2回目の登場となる『孤独のグルメ』原作者・久住昌之さん。リクエストは「楽しいものを食べながらはしご酒」。「グルメじゃないんだよね、楽しいのがいいの」と久住さん。訪れたのは新小岩の昭和の香り漂う食堂「食事処 島村」、歌舞伎役者も通う浅草の名店「魚処 もがみや」。89歳の女将と娘が守る温かなもてなしや、粋な店主夫妻