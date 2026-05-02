俳優中村雅俊（75）の妻で女優、五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため亡くなった。中村の公式サイトで2日、発表された。73歳だった。公式サイトには「【訃報】」のタイトルで、文書をアップ。内容は以下の通り。日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知