俳優中村雅俊（75）の妻で女優、五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため亡くなった。中村の公式サイトで2日、発表された。73歳だった。

公式サイトには「【訃報】」のタイトルで、文書をアップ。内容は以下の通り。

日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。

去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。

享年73歳でございました。

ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

なお、通夜及び告別式につきましては 故人ならびにご遺族の強い意向により、

近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます。

あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。

今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです。

また、報道関係の皆様におかれましては、自宅への訪問や、親族・関係者への取材等は

お控えくださいますよう、切にお願い申し上げます。

中村雅俊のコメント

「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。

これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。

中村雅俊」