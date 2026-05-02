新潟県知事選が近づく中、若者の中でも特に低迷している19歳の投票率を上げようという取り組みが行われています。 5月1日、県庁で行われたのは19歳の若者が高校生のころに未来の自分自身に宛てて書いた手紙“未来レター”の返却式です。 県選挙管理委員会によりますと、選挙権が得られる18歳に比べ19歳の投票率は過去4年の選挙でいずれも低くなっている現状があります。 この『届け。未来レター』は、主に高校生の