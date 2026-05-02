Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚの五関晃一（４０）が、オムニバスコント公演「混頓ｖｏｌ．９」（８月２１〜２３日、東京・草月ホール）に出演することが１日、分かった。「混頓」シリーズ第９弾で、１本目のコント演出をＡマッソ・加納愛子、２本目の脚本・演出をニッポンの社長・辻皓平が務める。五関は、コント２本立ての本作を「どんな内容かはまだわかりませんが、普段ふざけて適当なことばかり言ってるのでそんな一面も生かせたら」と