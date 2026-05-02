マンガや旅行記などをまるっと半額にしたGIGAZINE電子書籍セールを開催しました。セール期間はGW最終日の2026年5月6日(水)までとなっていますので、GW休みで暇という方もイベントや仕事で忙しいという方も、ぜひこの機会に気になる作品をチェックしてみてください。また、セールとは別にゲームじゃなく自分を見てほしい女と憧れの女性をゲーム化したい男が攻防するフルカラーマンガ「作らせて！絵島さん」のコミックスリリースを記