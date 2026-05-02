日本ハムは1日、オリックスとの試合（エスコンF）に5−1で勝利。1点を追う3回裏、カストロが3ランを放ち、逆転に成功すると4回には万波中正のスクイズで加点。6回には万波のソロが飛び出し、大技小技を駆使した新庄野球で勝利を掴んだ。1日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』で番組MCの谷繁元信氏は「今年どちらかといえば大技、ホームランが日本ハムは多いといった感じ。去年までは小技がきちんと決まっていて得