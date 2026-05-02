体を動かしにくくてパワーが出せないなど久々のゴルフは飛距離が落ちてしまう。あきらめずに飛ばすスイングのコツがあるとなれば実践しない手はない。 簡単に飛距離アップできる女子プロからのヒントでドライバーをカッ飛ばそう！ 球のつかまりがよくなり真っすぐ飛ばせる 体が右に傾くとクラブが寝てしまうので 軸を真っすぐ保ちながら右ヒジを右ワキ腹につけて体の回転で打とう 飛ばすスイン