プロ野球セ・リーグは1日、各地で3試合が行われました。首位阪神は3位巨人と対戦。中5日で先発マウンドにあがった村上頌樹投手は2回以降に状態を崩し、ダルベック選手のリーグトップに並ぶ第7号3ランを浴びるなど、5失点を喫します。援護したい阪神打線でしたが、対する先発・田中将大投手の前につくった再三の好機を生かし切れず。反撃及ばず敗れました。これで田中投手は敵地甲子園で2連勝。今季初昇格となった高梨雄平投手も、1