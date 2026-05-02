弁護士資格を持ちながら、独立リーグのグラウンドで汗を流す男がいる。大分B-リングス・杉山幸太郎（28）。司法試験に合格してから7年ぶりに野球を再開。「理屈っぽいんで向いているんじゃないかな」と弁護士になった男が、なぜ今さらプロ野球選手を目指すのか。法廷とグラウンド、二つのフィールドで全力を尽くす異色のキャリアに迫った。 【写真を見る】「すぐクビになっていい。無責任にスカウトして」愛知高校30