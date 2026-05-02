73年ぶり牝馬Vを狙うアクアヴァーナル。金曜は坂路を駆け上がり、態勢を整えた。四位師は「いつも通り変わりないよ。枠もいいところを引いたし、立ち回りの上手な馬。得意の京都で何とか」と好勝負を期待した。古馬になって2400メートル以上では連対率100％のスタミナ自慢が歴戦の牡馬に交じって偉業を成し遂げてもおかしくない。