お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が1日に放送された日本テレビ「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。大好きな食べ物を明かした。今回は「コストコ矢田＆志麻さんゴールデンウイークSPコラボ」と題して放送され、女優・矢田亜希子らは日本一の広さを誇る「コストコ幕張倉庫店」を訪れた。ロケでは、伝説の家政婦・志麻さんがさまざまな食材を吟味して購入。その中で志麻さんが大好物で必ず購入するというフランス