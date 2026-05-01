１日、浜松市浜名区でクマの目撃情報がありました。地元の猟友会が警戒にあたっています。浜松市によりますと、１日午前8時半ごろ、浜名区引佐町谷沢で住民が車の中から道路脇を歩いているクマ1頭を目撃しました。 クマは、体長1メートルほどで車に気付いて近くの森に逃げ込んだためけが人はいませんでした。その後、地元の猟友会などが周辺をパトロールしましたがクマは見つからなかったということです。市はク