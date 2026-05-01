「阪神−巨人」（１日、甲子園球場）巨人・平山功太外野手が六回の第３打席で遊撃内野安打。一度はアウト判定が下されたが、阿部監督のリクエストにより判定が覆った。だが、無死一塁１ボールから次打者・浦田の打席、湯浅の一塁けん制でタッチアウトとなった。阿部監督は再びリクエスト。だが、今度は覆らずに１死走者なしとなった。阿部監督は苦笑いを浮かべていた。