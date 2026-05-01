◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（１日・マツダスタジアム）中日は５回に１死満塁を迎えたが、ボスラーが二飛、木下が遊飛に倒れて無得点に終わった。１死二、三塁で迎えた細川の打席では、暴投で二、三塁に好機が広がったものの、期待の４番は３打席連続となる四球。ボスラーは３度目の得点圏の打席も生かすことができなかった。この回、先頭の大島が２１打席ぶりの安打を中前へ。２５日から４試合連続無安打で３０日のＤｅ