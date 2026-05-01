愛知県岡崎市は、去年結んだ随意契約のうち300件あまりが不適切な手続きであったことを明らかにしました。 【写真を見る】316件の不適切な随意契約 6年以上前から慣習的に行う 官製談合法に抵触のおそれ 愛知･岡崎市 随意契約は、競争入札を行わず任意の事業者との間で結ぶものです。岡崎市では、随意契約で工事などの事業を発注する際に、価格を比較できるよう複数の業者から見積書を集める必要がありますが、2025年4月～