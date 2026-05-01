沖縄経済同友会代表幹事（沖縄銀行頭取）山城正保 2025年、沖縄への観光客数は1075万人で過去最高を記録しました。しかし、物価高や人手不足の影響は沖縄も例外ではなく、特に物流コスト高や観光業の人手不足が課題となっています。これらは単に人を増やせば解決する問題ではなく、沖縄経済が構造転換を迫られていることを示すシグナルだと私たちは受け止めています。 今後の発展に向けては、①観光の高付加価値