新潮社の漫画レーベル「コミックバンチ」25周年を記念した原画展「祝祭」― 25人の漫画家が描く、バンチ25周年 ―（バンチ展）が、6月13日から7月5日まで東京・吉祥寺のGALLERY ZENONで開催される。 参考：コミックバンチ25周年特集 本原画展は、「祝祭」をテーマに、コミックバンチで連載中の25作品の漫画家が描き下ろしたイラスト作品を展示するもの。参加作品は『Artiste』『応天の門』『おひとり