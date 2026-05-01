2025年12月5日に全国公開された吉井和哉のドキュメンタリー映画『みらいのうた』のオリジナルサウンドトラックアルバムが、7月22日にリリースされることが決定した。本映画は、第38回東京国際映画祭に公式出品され、第35回 日本映画批評家大賞にて「ドキュメンタリー賞」を授賞するなど、ドキュメンタリー映画として高く評価されており、現在もなお全国映画館での追加＆復活上映され、4月27日よりU-NEXTにて独占配信がスタートして