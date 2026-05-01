アーセナルがスポルティング所属のウルグアイ代表ＭＦマクシミリアーノ・アラウホ（２６）獲得に始動したことが明らかになった。ポルトガル新聞『レコード』が掲載した記事によると、現時点でスポルティングと３年の契約が残っているアラウホの契約解除金は８０００万ユーロ（約１５０億４０００万円）。しかしアーセナルはすでにウルグアイ代表ＭＦサイドと接触して、具体的な興味を示したという。その理由は欧州ＣＬ準々決勝でス