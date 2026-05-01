【モデルプレス＝2026/05/01】タレントの松本伊代が4月29日、自身のInstagramを更新。AKB48のミニスカート衣装姿を公開した。【写真】60歳元アイドル、AKB衣装姿が「現役アイドルみたい」◆松本伊代、AKB48ミニスカ衣装ショット公開松本は「【AKB48 67thシングル『名残り桜』発売記念「東京握手会」ステージイベント】に参加させていただきました」と同日幕張メッセで開催されたAKB48のイベントへの出演を報告。青・白・赤のトリコ