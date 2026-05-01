WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。決戦が迫った井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世紀の一戦を直前予想した。中谷と同じサウスポースタイルのファイターだった具志堅氏は「中谷選手が勝つには井上チャンピオンを中に入れちゃダメ。アウトボクシングに徹しながら終盤に勝負する」と指摘した。中谷が序盤から打ち合いを仕掛けるのではな