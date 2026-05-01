お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上さん（41）の妻で、タレント・ダンサーのいとくとら（読み：いくら）さん（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。男女の双子を出産したことを発表しました。

自身のインスタグラムに、赤ちゃんたちの手足の写真を投稿し「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と報告。

「2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700g越え、第二子の男の子は3000g越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！ 誰かさんの遺伝かしら、、、」とコメントしました。

そして、妊娠期間を振り返り「思い返せば長かった、、妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのMFICU入院を経ての出産でした、、」とつづり、「この子たちを授かるまでのことや、リスクが多いと言われる多胎妊娠&高齢出産ということもあり、全然前向きになれず、ずっと不安がつきまとう妊婦生活でした」と明かしました。

帝王切開での出産だったとし、「今は体の痛さに驚きビビりながら少しずつ育児を始めています。世の母たちは本当にすごいです、、。まるで余裕はないし涙が出る日もあるけれど、この子たちのお世話をしているときは何もかも辛いことを忘れられます。本当に心の底から愛おしいです」と、現在の思いをコメント。

■タレント・ダンサーの「いとくとら」さんとは

また、夫の村上さんについては「村上も本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。まあまあ惚れ直しました」とつづっています。

事務所の公式サイトによると、いとくとら（読み：いくら）さんは1989年8月28日生まれの山口県出身。ニコニコ動画の踊り手として知られ、現在はタレント・ダンサーとして活動。2022年7月にマヂカルラブリーの村上さんと結婚したことを発表しています。