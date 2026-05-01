俳優の濱田めぐみがメリー・ポピンズ役を務め、大貫勇輔がバート役を務める、ミュージカル『メリー・ポピンズ』が、5月6日午後5：30の公演をもって、日本公演通算250回を迎える。それを記念して、濱田と大貫より記念コメントが到着した。【写真】素敵！公演250回記念フォトスポットも設置本作は、パメラ・トラバースの小説を原作とし、ウォルト・ディズニー・カンパニーによって1964年に製作され、アカデミー賞5部門を受賞した