【モデルプレス＝2026/05/01】女優の矢作穂香（29）が5月1日、自身のInstagramを通じて結婚を発表した。【写真】28歳「イタズラなKiss」主演女優、美背中際立つドレス姿◆矢作穂香、結婚発表矢作は「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」とつづり「これからも日々を大切に穏やかに過ごしていきたいと思っております 今